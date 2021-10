Stadt Trier verleiht E-Lastenräder

In großen Städten haben sie sich längst bewährt: Lastenfahrräder. In Trier können sich Interessierte jetzt ein elektrisches Lastenfahrrad ausleihen.

In einer anthrazitfarbenen Box auf einem Parkplatz an der Gartenfeldstraße in Trier-Ost steht ein rotes, elektrisch betriebenes Lastenrad. Vorne hat das Fahrrad eine große Box, in der bis zu 100 Kilogramm transportiert werden können.

Lastenrad über App buchbar

Wer das Lastenrad nutzen möchte, muss dieses über die App "stadtmobil carsharing" buchen. Mit Hilfe der App kann dann auch die Fahrradgarage, in der das Rad gelagert ist, öffnen. Die Nutzung des Rades wird pro Stunde berechnet. Pro Stunde kostet das E-Lastenfahrrad zwei Euro. Organisiert wurde das von stadtmobil Trier in Zusammenarbeit mit einem Trierer Fahrradunternehmen.

Mobilität in der Stadt Trier soll einfacher werden

Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sieht den Vorteil des Lastenrades vor allem darin, dass das Auto in Zukunft stehen bleiben könne. Denn Einkäufe könnten bequem mit dem elektrischen Fahrrad erledigt werden.

Zudem sei es von großem Vorteil für alle, die sich kein Auto leisten können, so Heribert Monz, Geschäftsführer des gleichnamigen Fahrradunternehmens in Trier. Denn das Fahrrad habe eine Reichweite von 60 Kilometern und könne 25 Kilometer pro Stunde fahren, so Patrick Wagner von Stadtmobil Trier.

"Corona hat dem Fahrrad einen riesigen Schub gegeben."

Die Nachfrage nach Fahrrädern sei nach wie vor groß, so Monz. Deshalb komme das ausleihbare Lastenrad genau zur richtigen Zeit.

Stromversorgung durch Solarpanel

Vorteilhaft sei vor allem, dass das Lastenrad keinen externen Stromanschluss benötige, so Monz. Auf der Fahrradgarage sei eine Solaranlage angebracht, die den Strom produzieren und dann in einer Pufferbatterie im Inneren speichern würden.

Weitere E-Lastenräder in Trier sollen kommen

Bereits im nächsten Frühjahr soll es laut Oberbürgermeister Leibe ein weiteres ausleihbares elektrisches Lastenrad geben. Allerdings müsse noch der Standort geklärt werden. Da spiele der Denkmalschutz an vielen Stellen in Trier eine zentrale Rolle.