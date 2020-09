Römische Vorstadt-Siedlung in Trier entdeckt

Grabungen an der Luxemburger Straße

Archäologen des Rheinischen Landesmuseums Trier haben am Montag Ausgrabungen an der Luxemburger Straße in Trier-West vorgestellt. Sie graben dort seit Mitte Juni und haben Reste eines unerforschten Siedlungsgebietes außerhalb der römischen Kernstadt Trier entdeckt.