In der Region Trier ist am Morgen vielerorts der Müll nicht abgeholt worden. Das teilte der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier, ART, mit. Grund dafür sei, dass viele Mitarbeiter der Müllabfuhr krank sind. Auch in den nächsten Tagen kann es wiederholt zu Ausfällen und Verspätungen kommen.