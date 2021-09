Auseinandersetzung zwischen randalierenden Fußballfans verhindert

Nach dem Fußballspiel in der der Oberliga zwischen Tus Koblenz und Eintracht Trier kam es gestern in Trier zu mehreren Einsätzen der Polizei. Wie die Polizei mitteilte, alarmierte die Wirtin eines Szenelokals der Eintracht gegen 19 Uhr die Polizei .

So hätten rund 30 Personen in der Gaststätte randaliert und Möbel zerstört. Sie seien in Richtung Innenstadt geflüchtet. Die Polizei stellte die Personen kurze Zeit später. Es waren den Angaben zufolge Anhänger von TuS Koblenz. Während die Gruppe kontrolliert wurde , seien etwa 50 Mitglieder der Trierer Hooligan und Ultraszene hinzu gekommen. Nach Angaben der Polizei konnten die Einsatzkräfte, obwohl sie zahlenmässig unterlegen waren, mit Pfefferspray und körperlicher Gewalt verhindern, dass beide Fanlager aufeinandertrafen . Die Koblenzer Gruppe habe einen Platzverweis erhalten und sei per Polizeieskorte aus der Stadt geführt worden. Hintergrund der Auseinandersetzung war möglicherweise in Vorfall vor einer Woche, bei dem Eintracht Hooligans und Ultras in einem Szenelokal des Tus provoziert hätten.