Die Agentur für Arbeit Trier plant auch in diesem Jahr eine virtuelle Ausbildungsmesse im Internet. Sie soll am 18. Juni durchgeführt werden, teilte die Agentur für Arbeit mit. Ausbildungsbetriebe aus der Region Trier, die in diesem oder dem kommenden Jahr Ausbildungsplätze anbieten, können sich ab sofort und bis zum 26. Februar für die Messe anmelden. Schon im vergangenen Jahr hatte die Ausbildungsmesse wegen der Coronapandemie im Internet stattgefunden. 60 Betriebe hatten sich beteiligt und es gab 600 Besucher der virtuellen Messe.