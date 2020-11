per Mail teilen

Am Freitag stellen mehr als 40 Aussteller bei der Ausbildungsmesse "Chance Handwerk" rund 130 Handwerksberufe vor. Die Messe beginnt am Mittag im HWK Bildungszentrum.

Ungefähr 500 freie Ausbildungsplätze bieten Handwerksunternehmen derzeit in der Region Trier an - vom Anlagenmechaniker bis zum Zimmerer. In Offenen Werkstätten können Besucher angehenden Tischlern, Metallbauern oder auch Zahntechnikern bei der Arbeit zuschauen.

Messe für Realschüler und Gymnasiasten

Außerdem kann man sich auf der Messe über das duale Studium informieren. Die Agentur für Arbeit bietet Berufsberatung an. Die Messe richtet sich an alle Schulformen: Vom Realschüler bis zum Gymnasiasten.