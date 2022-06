Ausbildungsmesse zeigt offene Stellen

Auf der Ausbildungsmesse "Future“ in Trier können sich Jugendliche auch Samstag (10 - 15 Uhr) noch rund um das Thema Ausbildung informieren. Laut Agentur für Arbeit Trier sind auch noch mehrere hundert freie Ausbildungsplätze zu vergeben. Mehr als 60 Ausbildungsbetriebe aus der Region Trier stellen sich auf der Messe vor. Sie bieten Einblicke in rund 100 verschiedene Berufe, aber auch in Studienfächer. Wer noch keinen Ausbildungsplatz hat, kann auf der Messe fündig werden. Dabei besteht die Möglichkeit entweder noch in diesem Sommer mit der Ausbildung zu beginnen oder im nächsten Jahr. Als Service wird den Jugendlichen angeboten, ein kostenloses Bewerbungsfoto zu machen und die Bewerbungsmappe von Profis prüfen zu lassen.