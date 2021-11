Unsicherheit auf dem Ausbildungsmarkt

per Mail teilen

Auf dem Ausbildungsmarkt in der Region Trier gibt es in Folge der Corona-Pandemie viel Unsicherheit. Wie die Agentur für Arbeit Trier mitteilte, brauchten viele Jugendliche bei ihrer Berufswahl mehr Zeit. Sie könnten sich wegen Corona nicht wie gewohnt auf Messen oder bei Praktika orientieren. Auch bei Betrieben gebe es Unsicherheit – so meldeten die Firmen im Vergleich zum Vorjahr 9,8 Prozent weniger Ausbildungsstellen. Gleichzeitig gebe es aber auch fast 24 Prozent mehr unbesetzte Ausbildungsplätze als im vergangenen Ausbildungsjahr.