Aujeszkysche Krankheit bei Hund festgestellt

per Mail teilen

Das Landesuntersuchungsamt hat im Kreis Trier-Saarburg einen Fall der Aujeszkyschen Krankheit gemeldet. Nach Angaben der Behörde ist über die Weihnachtstage der Hund eines Jägers gestorben. Das Tier hatte sich offenbar bei einem Wildschwein infiziert. Es ist bereits das fünfte Mal in den vergangenen Jahren, dass sich ein Jagdhund in Rheinland-Pfalz mit dem Virus infiziert. Das Landesuntersuchungsamt rät Jägern daher, ihre Tiere von erlegten Wildschweinen fernzuhalten und keine Innereien an diese zu verfüttern. Für den Menschen ist die Aujeszkysche Krankheit ungefährlich.