Pflegerin: "Man ist in leichtem Schockzustand"

Altenpflegerin Lena Knaup war im Dienst, als das Seniorenheim in Ehrang evakuiert wurde. Sie wohnt auch im Ort und weiß erst einmal nicht, wie es weiter geht.

Denn die Pflegerin half nicht nur bei der Evakuierung des Seniorenheims. Sie wohnt auch in Ehrang. Sie war eine von denen, die nicht mehr in ihre Wohnung zurück konnten. In der Notunterkunft sagt sie: "Im Moment ist man in so einem leichten Schockzustand.".