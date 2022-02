Augenzeuge der Trierer Amokfahrt: "Es waren Bilder wie in einem Horrorfilm"

Sie konnten dem SUV, der in der Trierer Fußgängerzone wahllos Menschen gezielt anfuhr, gerade so ausweichen. Augenzeugen der Trierer Amokfahrt haben heute vor Gericht ausgesagt.

"Ich bin zusammengebrochen und habe hemmungslos geweint"

Für die Menschen, die heute als Augenzeugen im Prozess um die Trierer Amokfahrt vom 1. Dezember aussagen mussten, war es ein schwerer Gang. Einige wurden von Notfallseelsorgern in den Gerichtssaal begleitet, die sich im Zeugenstand neben sie setzten. Die Zeugen heute waren alle durch Zufall am 1. Dezember in der Trierer Innenstadt unterwegs. Einige wollten Weihnachtseinkäufe machen, andere waren in der Mittagspause. Was sie am 1. Dezember miterleben mussten, belastet sie bis heute. Einige brachen während ihrer Aussage in Tränen aus. Andere sagten, sie hätten gedacht, alles halbwegs verarbeitet zu haben, aber durch die Ladung vors Gericht sei alles wieder hochgekommen. Albträume und Schlaflosigkeit, Herzrasen bei kurzen Besuchen in der Trierer Innenstadt, Angst bei schnell fahrenden Autos - das sind Belastungen, mit denen die Augenzeugen zu kämpfen haben.

Rettungskräfte in der Innenstadt von Trier. SWR

Alles passierte in ein paar Sekunden

Zeugen sagten, dass sie plötzlich laute Autogeräusche hörten. In Bruchteilen von Sekunden spielte sich dann alles ab. Die Frage - "Wie kann das sein, dass hier ein Auto so laut ist - was ist das? - Hat da jemand einen Kollaps und verliert die Kontrolle? - Nein, der fährt absichtlich in Menschen - Der fährt Menschen um - der fährt direkt auf mich zu". Die Aussagen der Augenzeugen heute im Gericht ähneln sich in diesen Punkten. Sie sagen, sie hätten Glück gehabt, sich nach den ersten Geräuschen eines überdrehten Motors umgedreht zu haben. Ungläubig, was sie da sahen, rettete sich ein älteres Ehepaar in ein Geschäft. Eine Sekunde später krachte die Schaufenstervitrine aus Glas über ihnen zusammen. Ein Mann sagt aus, dass der Geländewagen direkt auf ihn zusteuerte und dann die Richtung wechselte. Eine Frau sagt, sie habe die Wucht gespürt, das Auto sei sehr dicht an ihr vorbeigefahren. Alle stimmen überein in ihrer Aussage über die Fahrweise. Das Auto sei sehr zielgerichtet, kontrolliert, präzise und mit viel zu hohem Tempo gefahren.

"Es waren Bilder wie in einem Horrorfilm"

Kaum hatten sich die Menschen, die mit knapper Not dem Geländewagen ausweichen konnten, von ihrem Schrecken etwas erholt, mussten sie direkt danach miterleben, wie der Geländewagen seine rasende Fahrt fortsetzte. Die Augenzeugen schildern, was sie sahen. Den Säugling auf dem Straßenpflaster am Petrusbrunnen, die vor Verzweiflung schreiende Mutter, die ohnmächtig zusammensinkt. Ein schwer verletzter Mann, der sich mit letzter Kraft zu dem Kind schleppt und zu Boden sinkt. Es war der Vater des Babys, erfahren die Augenzeugen später. Auch er stirbt an seinen Verletzungen. Die Augenzeugen schildern ihren Schrecken, ihre Hilflosigkeit.

"Ich habe mich so ohnmächtig gefühlt"

Ein Augenzeuge sagt, er sei ausgebildeter Ersthelfer, auch für Kinder. Er habe helfen wollen. Als er die Situation schildert, bricht er in Tränen aus. So wie andere hat auch er professionelle Hilfe in Anspruch genommen, um zu verarbeiten, was er am 1. Dezember 2020 miterleben und sehen musste. "Die Bilder kommen immer wieder hoch", sagen einige Augenzeugen und sprechen von kriegsähnlichen Zuständen auf dem Hauptmarkt.

Einige schwer verletzte Opfer der Amokfahrt noch immer in schlechtem Zustand

Vor Gericht liest die vorsitzende Richterin aus ärztlichen Protokollen der Krankenhäuser vom 1. Dezember. Die Ärzte wurden von ihrer Schweigepflicht entbunden. Mehrere Opfer des Amokfahrers erlitten schwerste Verletzungen, Schädelhirntraumata, Verletzungen der inneren Organe. Ein Anwalt eines Nebenklägers sagt, sein 63jähriger Mandant müsse immer wieder in die Psychiatrie eingeliefert werden, er habe eine Persönlichkeitsstörung. Er könne aufgrund der erlittenen Verletzungen noch immer nicht selbständig atmen, müsse über eine Magensonde ernährt werden. Er könne nicht gehen, habe schwere Gleichgewichtsstörungen. Immer wieder müsse er in Kliniken zur Behandlung. Er könne nicht auf Dauer zuhause von einem ambulanten Pflegedienst versorgt werden, weil sein Zustand zu schlecht sei.

Einigen Augenzeugen geht es zu schlecht, um vor Gericht auszusagen.

Ein Augenzeuge, der während seiner Aussage in Tränen ausbricht sagt, seine Frau sei an diesem Prozesstag nicht in der Lage, ins Gericht zu kommen. Die Richterin sagt, dass für die nächste Gerichtsverhandlung eigentlich ein 11-jähriges Mädchen als Augenzeugin geladen gewesen sei. Doch dem Kind ginge es nicht gut, es habe sich nach Angaben der Mutter gerade etwas erholt. Man wolle ihr ersparen, durch die Aussage vor Gericht weiter traumatisiert zu werden. Deshalb soll als Zeugin ihre Mutter aussagen, die mit ihrer Tochter am 1. Dezember 2020 in der Trierer Innenstadt unterwegs war, als plötzlich ein Geländewagen in rasendem Tempo in der Trierer Fußgängerzone gezielt Menschen anfuhr. Der Verhandlungstag heute hat deutlich gemacht, wie viele Menschen in Trier durch dieses Verbrechen langfristig traumatisiert worden sind.