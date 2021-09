Ärger über defekte Aufzüge am Bahnhof in Schweich

per Mail teilen

Seit Wochen sind die beiden Aufzüge im Bahnhof in Schweich (Kreis Trier-Saarburg) außer Betrieb. Vor allem für Menschen mit Gehbehinderung ist das ein großes Problem.

Wer keine Treppen steigen kann, hat im Schweicher Bahnhof keine Möglichkeit, die Bahnsteige zu erreichen. Die modernen Aufzüge funktionieren nicht.

Das ärgert auch den gehbehinderten Rentner Josef Weber aus Schweich, der regelmäßig mit der Bahn unterwegs ist. Er muss die vielen Treppenstufen bis zum Bahnsteig mühsam zu Fuß gehen. Nicht nur für ihn seien die Fahrstühle am Bahnhof wichtig, auch andere seien darauf angewiesen, sagt er.

"E-Bike-Fahrer sind genauso aufgeschmissen oder auch Frauen mit Kinderwagen."

Deutsche Bahn: Bauarbeiten laufen

Die Deutsche Bahn teilte auf SWR-Anfrage mit, dass immer wieder Wasser in die Aufzugsschächte gelaufen sei, auch Grundwasser. Vor allem nach Starkregen und Überflutung. Um das künftig zu verhindern, sollen stärkere Pumpen eingebaut werden – die Arbeiten dazu liefen. Danach sollten die Aufzüge so schnell wie möglich repariert werden.

Lars Rieger (CDU), Stadtbürgermeister von Schweich, weiß mehr Details: In der vergangenen Woche sei eine stärkere Pumpe zur verbesserten Entwässerung eingebaut worden. Die technische Abnahme dieser Pumpe solle in dieser Woche anstehen. Doch es gebe noch ein Problem mit einem Ersatzteil, so Rieger. Die Lieferzeiten seien erheblich länger und die Teile kurzfristig nicht verfügbar.

Genauer Zeitpunkt, wann Lifte wieder funktionieren, noch offen

Ein Vertreter der Deutschen Bahn habe ihm gesagt, man werde "alles daran setzen", dass die Aufzüge im Schweicher Bahnhof so schnell wie möglich wieder für die Kunden verfügbar seien, so Rieger.