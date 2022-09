Tatort Eifel kehrt mit prominenten Gästen zurück und nimmt Abschied von Jaques Berndorf

Nervenkitzel und Gänsehaut-Faktor erwarten die Besucher, prominente Gäste sorgen für Glamour auf dem roten Teppich. Es heißt aber auch, Abschied nehmen vom Eifelkrimi-Urgestein.

"Mit keinem anderen Menschen habe ich so viele Stunden im Auto gesessen", erzählt Heinz-Peter Hoffmann, Veranstalter des Krimi-Festivals über den im Juli verstorbenen Eifelkrimi-Autoren Jaques Berndorf. Berndorf, der bürgerlich eigentlich Michael Preute heißt, wurde 85 Jahre alt. Die meisten Menschen kennen Berndorf als millionenfach verkauften Autor von Kriminalromanen wie "Eifel-Blues" und "Requiem für einen Henker". Für Hoffmann war er ein guter Freund, sowie Mitbegründer des Krimi-Festivals "Tatort Eifel".

Tatort Eifel: Vom "Grüß-August" zum bekannten Festival

"Er hat sich immer als meinen "Grüß-August" bezeichnet", erinnert sich Hoffmann an die Anfänge des Krimi-Festivals. "Wir mussten ja ordentlich die Werbetrommel rühren, damit irgendwer zu uns in die Eifel kommt. Und für einen Provinz-Pressesprecher wie mich interessieren sich doch keine Sender und Verlage." Also musste Berndorf mit und seinem Namen als erfolgreicher Autor alle Ehre machen. Kreuz und quer fuhren die Beiden durch die Republik. Und es hat sich gelohnt. "Heute kennt man uns und Tatort Eifel, heute kommen die Sender auf uns zu statt andersherum", resümiert Hoffmann.

Viel Prominenz auf dem roten Teppich erwartet

Nach einer Corona-bedingten Zwangspause im letzten Jahr kehrt das Krimi-Festival nun zurück auf die große Bühne. Zehn Tage lang, vom 16. bis 24. September, können Besucher und Fachpublikum tief in die Welt des Krimi eintauchen. Um die Prominenz muss sich Hoffmann längst keine Sorgen mehr machen. Los geht es am Freitagbabend mit einem Konzert des Moka Efti Orchestra, der original Big Band aus dem Serienhit "Babylon Berlin".

Andrea Sawatzki, Katharina Wackernagel, Ulrich Noethen, Joe Bausch und viele mehr geben sich auf dem roten Teppich die Klinke in die Hand. Schauspieler Tim Bergmann liest zum Beispiel aus dem neuesten Kriminalroman von Nele Neuhaus. In den Verfilmungen ihrer Romane mimt Bergmann den Ermittler Oliver von Bodenstein.

Das erwartet die Besucher

Aber die Besucher können sich auch zu Fuß auf die Spuren von Verbrechen begeben, etwa bei einer der Krimi-Wanderungen, die natürlich auch zu den wichtigsten Tatorten der Eifel-Krimis führen. Es gibt interaktive Krimi-Shows, bei der die Zuschauer selbst zum Ermittler werden und am Ende sogar die Siegertrophäe, den „Goldenen Rutherford“ mit nach Hause nehmen können. Auch ernste Töne werden angeschlagen, etwa in einem Vortrag zu Hasskommentaren im Netz und der Verbreitung von Fake News.

Abschlussgala mit Preisverleihung

Am Ende des Festivals wird auf der feierlichen Abschlussgala der Filmpreis "Roland" verliehen. Der geht in diesem Jahr an Nicholas Ofczarek und den ARD-Mehrteiler „Das Geheimnis des Totenwalds“. Hier soll auch nochmal an das Eifelkrimi-Urgestein Jaques Berndorf erinnert werden. "Wir haben damals das Festival gemeinsam aus der Taufe gehoben", sagt Hoffmann und ist froh, dass Berndorf 2019 noch dabei sein konnte, als sie gemeinsam 30 Jahre Eifelkrimi feierten.

Einige Programm-Highlights sind bereits ausverkauft

Vereinzelte Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Für die meisten sind aber noch Tickets erhältlich. Diese kann man über die Internetseite des Veranstalters bestellen. Krimi-Wanderungen starten bei 8 Euro, Tickets für die feierliche Abschlussgala kosten 36 Euro. Für Kinder und Jugendliche gibt es in einigen Fällen Rabatte.