Wie Ehrenamtliche das Eifel-Rallye-Festival möglich machen

per Mail teilen

Heute beginnt im Vulkaneifelkreis das Eifel-Rallye-Festival. Horst Kiefer ist einer von Hunderten Ehrenamtlichen, die mithelfen, das Event zu organisieren. Warum macht er das?

Für Horst Kiefer hat alles im Jahr 1989 begonnen. Damals hat sein älterer Bruder ihn zum ersten Mal zur Hunsrück-Rallye mitgenommen. "Für Autos interessiert hab ich mich schon länger. Aber da wurde ich infiziert", sagt der 54-Jährige.

In Hermeskeil stand Kiefer zum ersten Mal als Sicherheitsmann an der Strecke. Dort hat er auch zum ersten Mal erlebt, wie schnelle Wagen durch die Kurven rasen und hat das Röhren und Kreischen der Motoren gehört: "Diese Dynamik, das hat natürlich eine Faszination, wie diese Autos bewegt werden."

Horst Kiefer hilft seit mehr als 30 Jahren ehrenamtlich bei Motorsport-Veranstaltungen. SWR Christian Altmayer

Mehr als 700 Ehrenamtliche sorgen für Sicherheit

Mehr als 30 Jahre später ist seine Begeisterung für den Motorsport ungebrochen. Ab heute steht Kiefer wieder an der Strecke, diesmal beim Eifel-Rallye-Festival in seiner Heimatstadt Daun. In den umliegenden Dörfern haben die Helfer mehrere Pisten vorbereitet, auf denen 160 Teams mit historischen Rennwagen starten.

Das Eifel-Rallye-Festival ist mehr ein Schaulaufen als ein sportlicher Wettkampf. Die Fans reisen aus ganz Europa an, um die berühmten Old- und Youngtimer aus 50 Jahren Rallye-Geschichte zu sehen.

Mehr als 160 Teams starten am Wochenende bei der Eifel-Rallye - darunter auch Fahrzeuge, die sonst nur in Museen zu sehen sind. SWR Christian Altmayer

Gemeinsam mit rund 700 weiteren Ehrenamtlichen will Horst Kiefer nun dafür sorgen, dass am Wochenende alles reibungslos verläuft. "Es geht zum einen darum, den Fahrern eine gute Bühne zu bieten", sagt Kiefer. Noch wichtiger sei aber die Sicherheit der etwa 40.000 Zuschauer. Die Helfer stellen Zäune auf, sperren Wege mit Flatterband und Zwiebelnetz ab: "Ich weiß nicht, wie viele tausend Pfähle wir da in die Wiesen hauen."

Das Wichtigste über das Eifel-Rallye-Festival auf einen Blick Donnerstag beginnt das Eifel-Rallye-Festival um 15 Uhr mit dem Shakedown in Bodenbach . Ab 20:30 Uhr startet ein Open-Air-Rallye-Kino in Daun auf der Fan-Meile.

. Ab 20:30 Uhr startet ein in Daun auf der Fan-Meile. Freitag werden ab 8 Uhr morgens die Fahrzeuge abgenommen . Von 11:00 bis 12:00 Uhr können sich Fans Autogramme der Fahrer besorgen. Jeweils um 14:20 Uhr und um 18:20 Uhr werden in Hochkelberg Rennen gefahren.

. Von 11:00 bis 12:00 Uhr können sich Fans der Fahrer besorgen. Jeweils um 14:20 Uhr und um 18:20 Uhr werden in gefahren. Samstag geht es um 8:30 Uhr mit Asphaltprüfungen los. Den Tag über gibt es verschiedene Attraktionen auf der Rallye-Meile in Daun. Ab 19:30 Uhr endet das Festival dann mit einer Party, bei der Fahrer geehrt werden.

Schwerer Unfall bei der Rallye 2019 in Darscheid

Die hohen Sicherheitsvorkehrungen seien notwendig, sagt Otmar Anschütz, Vorsitzender des Motorsport-Clubs Daun, der das Rallye-Festival ausrichtet. Auch weil dem Vereinschef noch der schwere Unfall 2019 in Erinnerung ist.

Beim Auftakt des Eifel-Rallye-Festivals in Darscheid kam damals ein Rennwagen von der Straße ab und raste in eine Gruppe von Zuschauern. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. An den Sicherheitsvorkehrungen habe es nicht gelegen, sagt Anschütz: "Der Unfall hätte nicht verhindert werden können von unserer Seite aus."

Ermittlungen wurden damals eingestellt

Vorwürfe wurden seinerzeit nur dem Unfallfahrer gemacht und nicht den Veranstaltern, heißt es beim Polizeipräsidium Trier. Letztlich wurde das Ermittlungsverfahren aber laut Staatsanwaltschaft eingestellt: "Es konnte weder dem Fahrer noch den Veranstaltern ein strafbares Verhalten nachgewiesen werden."

Dennoch sei das Team vom Motorsportclub Daun nach dem Unfall "sensibler geworden", sagt der Vorsitzende Otmar Anschütz. So sei etwa der Sicherheitsabstand zum Publikum beim Rallye-Festival erhöht worden.

Ehemaliger Weltmeister tritt auch in Daun an

"Dennoch können die Fans den Fahrern und Autos in Daun weiterhin besonders nahe kommen", sagt Horst Kiefer. Unter den Teilnehmern ist dieses Jahr auch der frühere Weltmeister Stig Blomqvist sowie die Piloten Harri Toivonen, Bruno Thiry und Niki Schelle.

Was Horst Kiefer aber vor allem fasziniert, ist die Technik. "Heutzutage sind ja alle Autos vom Konzept her gleich", sagt der Dauner: "In der Rallye-Geschichte gab es aber ganz unterschiedliche Motoren und Bauweisen. Und das macht die Sache hochinteressant." Jedes Jahr lerne er bei der Rallye etwas, was er vorher noch nicht wusste.

Horst Kiefer ist vor allem von der Technik fasziniert. SWR Christian Altmayer

Gutes Wetter bei der Rallye erwartet

Dafür lohne es sich auch, stundenlang Pfähle in die Wiesen zu klopfen und bei Wind und Wetter die Strecke zu sichern. "Bislang hat es noch fast bei jedem Eifel-Rallye-Festival einen ordentlichen Schauer gegeben", sagt Kiefer. Letztes Jahr sei es zum ersten Mal trocken geblieben: "Wir hoffen also, dass diese Tradition mit dem schlechten Wetter endlich mal ein Ende hat."