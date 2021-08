per Mail teilen

Nach der Flutkatastrophe hat in der Region Trier das große Aufräumen begonnen. Die Pegel der vielen kleinen Eifelbäche die vorgestern noch reißende Ströme waren sind wieder deutlich zurückgegangen. Bei Temperaturen von fast 30 Grad muss es jetzt schnell gehen – denn der Schlamm in den Orten wird sonst hart wie Beton. Im kleinen Luftkurort Irrel stehen viel Menschen vor den Trümmern ihrer Existenz – Sie wissen nicht ob sie jemals wieder in ihren Häusern leben können.