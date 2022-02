Aufmerksame Nachbarin meldet Brand in Wohnhaus

Eine Frau hat in der Nacht in Bitburg frühzeitig einen Brand gemeldet und damit Schlimmeres verhindert. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie in ihrem Mehrfamilienhaus durch den Dauerton eines Rauchmelders geweckt und informierte die Einsatzkräfte. Diese fanden den Wohnungsinhaber in seinem Bett schlafend vor und brachten ihn in Sicherheit. Ursache für die Rauchentwicklung waren offenbar Essensreste in zwei Pfannen auf dem eingeschalteten Herd sowie Pizza-Baguettes im ebenfalls eingeschalteten Backofen.