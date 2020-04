Am frühlingshaften Wochenende haben sich viele Menschen in Eifel, an der Mosel und im Hunsrück draußen aufgehalten. Die meisten haben sich an die Corona-bedingten Einschränkungen gehalten.

Ein Sprecher der Stadtverwaltung Trier teilte mit, dass die Mitarbeiter des Ordnungsamtes am Wochenende kaum Verstöße beobachtet hätten. Sie kontrollierten auch am Sonntag mehrmals die Fußgängerzone, wo zur Mittagszeit etwa 130 Menschen unterwegs gewesen seien - einzeln oder paarweise. Auch am Zurlaubener Ufer und auf dem Moselradweg seien viele Menschen gegangen, aber alle hätten die Abstände eingehalten.

Kontrollen auch in Kleingärten

Der Kommunale Vollzugsdienst sei auch das westliche Moselufer abgegangen, aber auch Kleingartenanlagen in der Stadt. Verbotene Gruppenbildung hätten die Beamten nicht ausgemacht. Auch im Palastgarten (ewa 100 Spaziergänger), im Nells Park (70 Besucher), auf dem Petrisberg (60 Spaziergänger) sowie am Mattheiser Weiher (40 Spaziergänger) hätten sich alle an die Abstandsregeln gehalten.

Am Mattheiser Weiher in Trier haben sich die Menschen an die Corona-Regelungen gehalten. SWR

Keine Menschen auf Spielplätzen und Sportanlagen

Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung, die den Kommunalen Vollzugsdienst derzeit unterstützten, hätten im Verlauf des Sonntags mehrere Spielplätze und Sportanlagen im Stadtgebiet überprüft, die derzeit gesperrt seien. Auf keinem hätten sie Menschen angetroffen.

Insgesamt wenige Verstöße

Nach einem Hinweis eines Bürgers hätten Mitarbeiter des Ordnungsamtes eine Gaststätte in Trier-Euren überprüft. Demnach trafen sie in deren Hinterhof vier Menschen an, die Alkohol tranken und außerdem die Abstandsregeln nicht einhielten. Allerdings seien solche Ordnungswidrigkeitsverfahren die absolute Ausnahme gewesen. Auch in der übrigen Region Trier hätten sich die Menschen verantwortungsbewusst gezeigt, so die Polizei. Überwiegend befolgten die Menschen die Kontaktbeschränkungen.

Aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich hieß es, die Ordnungsbehörden hätten kaum Verstöße im öffentlichen Raum festgestellt. Am Samstag hätten die Mitarbeiter fünf Ansammlungen von mehr als drei Personen aufgelöst. Am Sonntag sei es noch ruhiger gewesen. Auch seien Spiel-, Sport- und Dorfplätze überwiegend leer oder kaum besucht gewesen. Auch die Polizei Bitburg teilte mit, sie hätte nur vereinzelte Verstöße festgestellt. Die Kontrollierten hätten sich aber einsichtig gezeigt.