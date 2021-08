Bei dem schweren Unwetter Mitte Juli in der Region Trier ist auch das Krankenhaus in Trier-Ehrang evakuiert worden. Wann es wieder öffnen kann, ist noch unklar.

Christian Sprenger ist fast jeden Tag im Krankenhaus in Trier-Ehrang. Er ist der medizinische Direktor des Mutterhauses der Borromäerinnen, das in Trier drei Standorte hat. Trier-Ehrang ist derzeit nicht mehr nutzbar. Dort kam das Wasser. Vor allem im Kellergeschoss ist viel zerstört – ein MRT – ein CT – auch die erst neu eingebaute Heizung.

Aufräumarbeiten gehen gut voran

Da, wo am Sonntag noch Wasser gestanden habe, sei es weg. Auch der Schlamm sei weitestgehend weggefegt, sagt Christian Sprenger. Auch ein Gutachter der Versicherung sei schon da gewesen und es gebe keine Rückmeldung, dass es keine größeren statischen Schäden gebe. Er lobt die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei – die hätten viel geleistet und auch viele Mitarbeiter des Krankenhauses seien da, um zu helfen und aufzuräumen.

Patienten wurden auf andere Standorte verteilt

Mitte Juli, als das Wasser so schnell stieg, sind etwa 100 Patienten auf die anderen beiden Standorte des Krankenhauses verlegt worden, nach Trier-Mitte und Trier-Nord. An diesen beiden Standorten des Klinikums seien zwei Stationen nicht belegt gewesen. Von der Bettenkapazität her sei man zunächst ganz gut aufgestellt. Und außerdem suche man weitere Möglichkeiten, um die Bettenzahl des Ehranger Krankenhauses – es sind 150 Betten – auch für die nächsten Monate zu ermöglichen.

"Die Notfallversorgung ist auf jeden Fall gesichert.“

Wartezeit bei Operationen

Zunächst einmal werden Operationen, bei denen das möglich ist, verschoben. Nicht um mehrere Monate, sagt Christian Sprenger, sondern – so sei es geplant – um ein, zwei Wochen. “Natürlich sprechen wir da jetzt nicht von einer Herz–OP“, sagt der medizinische Geschäftsführer .Was die medizinischen Geräte – MRT – CT angeht, die ja in Trier-Ehrang dem Wasser zum Opfer gefallen sind – da könnten diese Untersuchungen zunächst an den beiden anderen Klinikstandorten durchgeführt werden.

Schaden geht in die Millionen

Genau beziffern kann man den Schaden noch nicht. Es wird nach Angaben der Geschäftsführung ein hoher Millionenbetrag sein. Die Heizung, die ganze Elektrik, die Trafokästen – alles muss ausgetauscht werden. Der Keller muss entkernt werden. Mit dem zuständigen Ministerium in Mainz ist man in Gesprächen, heißt es. Auf jeden Fall wird die Klinik wieder in Betrieb gehen, sagt Christian Sprenger, auch wenn in Trier derzeit häufig anderes erzählt werde. Wann es so weit sein wird, kann der Geschäftsführer derzeit nicht sagen. Nur so viel: Es wird mehrere Monate dauern.