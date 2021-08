Ob Frau oder Mann studiert, ist heutzutage oft nicht nur eine Frage der Begabung. Auch die Wohnung oder das Zimmer am Wunsch-Studienort muss bezahlbar sein. Aber das wird zunehmend schwieriger. Vor allem in Trier liegen die Preise dafür über dem bundesweiten Durchschnitt. Und so kommt es vor, dass sich an den noch bezahlbaren Wohnungen auch mal 10 oder mehr Studenten um den Platz als Mieter bewerben. Hasmik-Maria Garanian vom Sozialreferat des AStA der Uni Trier erzählt uns in Folge #3 von Regiolive mehr darüber.