An einer Kontrollstelle der Polizei an der B 327 bei Morbach ist am Montag der Fahrer eines dunklen Audi A 7 geflüchtet und hat dabei einen Fußgänger umgefahren. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, zu dem es gestern Abend kurz vor 19 Uhr kam. Der dunkle Audi A 7 kam aus Richtung des Kreisverkehrs Hinzerath auf die Kontrollstelle zu. Als er diese erkannte, wendete er auf der Fahrbahn und flüchtete. Ein gerade ausgestiegener LKW Fahrer stellte sich dem Fahrzeug in den Weg, der Fahrer des Audi bremste nicht, sondern fuhr auf den Mann zu und erfasste ihn am Bein. Daraufhin flüchtete der Audifahrer Richtung Kreisverkehr Hinzerath. Die Polizei fahndet nach dem Fahrer des Audi und sucht Zeugen. Der Audifahrer und sein Beifahrer sollen laut Polizei jüngere Männer gewesen sein.