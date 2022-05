Streik an kommunalen Kitas

Auch in der Region Trier hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten von Kitas zu Streiks aufgerufen. Für den Kreis Birkenfeld und Teile des Hunsrücks ist die zentrale Kundgebung in Ingelheim. Auch in Trier sollen Einrichtungen bestreikt werden. Verdi hat an zentralen Plätzen Demos organisiert. Damit soll der Druck vor der dritten Verhandlungsrunde erhöht werden. Nach wie vor geht es der Gewerkschaft um bessere Arbeitsbedingungen, Schritte gegen den Fachkräftemangel und bessere Bezahlung. Die dritte Tarifrunde ist für Mitte Mai in Potsdam angesetzt.