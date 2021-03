Nach dem Stopp der Corona-Impfungen mit AstraZeneca in Deutschland bleiben alle vereinbarten Termine für die kommenden Tage im Impfzentrum in Bitburg bestehen. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Anstelle von AstraZeneca werde ein anderer zugelassener Impfstoff eingesetzt. Die Kreisverwaltung in Birkenfeld teilte dagegen mit, dass alle geplanten Impftermine mit AstraZeneca ausfallen. Die Registrierungen bleiben erhalten, so die Kreisverwaltung. Welcher Impfstoff verabreicht werde, sei aus der Einladung zu ersehen.