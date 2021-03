per Mail teilen

Die nach einem Erdrutsch weggebrochene Straße bei Kordel ist heute asphaltiert worden. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilte, wird die neue Straße voraussichtlich am 9. März wieder befahrbar sein.

Nach Angaben des LBM soll am kommenden Montag noch die Leitplanke hergerichtet werden. Die Straßenmarkierungen könnten später noch aufgebracht werden.

Arbeiten gingen gut voran

Die Arbeiten seien insgesamt trotz teils schwieriger Witterungsverhältnisse wegen des Frostes vor drei Wochen gut vorangekommen, teilte der LBM mit.

Die Sanierung der Straße hatte am 8. Februar begonnen, nachdem die Kreisstraße 29 nach heftigen Regenfällen über eine Länge von rund zehn Metern etwa vier Meter tief eingebrochen war. Ein Auto und ein unbeladener Holztransporter waren an dem Steilhang in den Krater gestürzt, die Fahrer wurden verletzt.

Seit dem Erdrutsch am 1. Februar ist die einzige Verbindungsstraße zum Ortsteil Hochmark mit rund 40 Einwohnern gekappt. Die Bewohner können nur mit Geländewagen über Waldwege von der Anhöhe ins Tal gelangen.