Waldracher Arzt kritisiert Spahns Corona-Impfpolitik

Weniger Biontech-Impfstoff für Arztpraxen. Diese Entscheidung aus dem Gesundheitsministerium kann der Waldracher Hausarzt Dirk Hagenburger nicht nachvollziehen. SWR aktuell befragte ihn zu seinem Protestbrief an Jens Spahn.

SWR Aktuell: Warum haben Sie einen Brief an Bundesgesundheitsminister Spahn geschrieben?

Herr Spahn beziehungsweise das Gesundheitsministerium treffen oft Entscheidungen, ohne zu erahnen, was diese Entscheidungen in der praktischen Konsequenz für ein Chaos auslösen. Die niedergelassenen Ärzte müssen sich ständig auf neue, viel zu kurzfristig getroffene Entscheidungen einstellen und dies vor den Patienten verantworten. Das alles zusätzlich zu einer grundsätzlichen Arbeitsbelastung, die ja auch vor der Pandemie enorm war.

Alles was wir heute erzählen, z.B. dass BioNTech ausreichend verfügbar ist, ist morgen schon nicht mehr wahr. Dieses ständige Hin und Her lässt die Patienten verständlicherweise an der Glaubwürdigkeit unserer Aussagen zweifeln.

Der Waldracher Hausarzt Dirk Hagenburg will in seiner Praxis keine Impfungen mehr anbieten, sollte er den Impfstoff von Biontech nicht mehr in ausreichender Menge erhalten. SWR Hagenburger

Ein Wort noch zu dem Vorschlag des SPD-Gesundheitsexperten Professor Karl Lauterbach. Im Grunde hat er ja Recht, wenn er sagt, man müsse Priorisieren nach Alter und Erkrankung. Aber wie sollen wir das umsetzen, wenn uns täglich bis zu 400 Impfanfragen erreichen? Wir können nicht nachts noch Listen ausarbeiten, welcher Patient die Impfung nötiger hat. Medizinisch sicherlich sinnvoll. Praktisch überhaupt nicht umsetzbar! Aufgrund der Vielzahl der Anfragen nach Impfungen ist das nicht mehr umsetzbar – unser Telefonsystem ist beispielsweise schon lange ausgestiegen.

SWR Aktuell: Wie lautet Ihre konkrete Kritik?

Die politischen Entscheidungen müssen verlässlicher werden. Die Kommunikation mit denen, die die Entscheidungen „verkaufen“ müssen, muss verbessert werden. Wie brauchen mehr Vorlaufzeit, falls etwas am Ablauf verändert werden soll.

Das Schließen der Impfzentren war ein Fehler, da abzusehen war, dass das Infektionsgeschehen wieder an Fahrt aufnehmen wird. Die überschnellten Entscheidungen der Politik führen in der Praxis immer wieder zu kurzfristigen organisatorischen Veränderungen.

Unser so schon überlastetes Personal kann das nicht mehr bewältigen. Deshalb habe ich folgendes an Gesundheitsminister Spahn geschrieben: „Und ich werde auch nicht von meinen Mitarbeiterinnen, die eh schon auf dem Zahnfleisch gehen und täglich Außergewöhnliches leisten, verlangen, 2.000 Patienten anzurufen und – unserer Aufklärungspflicht folgend – zu diskutieren, warum jetzt doch ein anderer Impfstoff zum Einsatz kommt“.

SWR Aktuell: Wie ist die Stimmung in der Ärzteschaft nach der Limitierung des Impfstoffs BioNTech?

Die Stimmung ist katastrophal, was aus den vielen Rückmeldungen ärztlicher Kollegen auf meinen Brief deutlich wird. Ich persönlich habe nichts gegen den Impfstoff Moderna, ich möchte auch keine Werbung für BioNTech machen. Aber bisher hieß es immer, Moderna sei sehr sensibel im Transport und daher nicht geeignet für den Einsatz in den Praxen. Die niedergelassenen Ärzte haben keine Erfahrung mit dem Impfstoff, die Patienten ein höheres Vertrauen in BioNTech.

Deshalb habe ich Gesundheitsminister Spahn geschrieben. Sollten wir nicht Impfstoff der Firma BioNTech /Pfizer in ausreichender Menge erhalten, werden wir uns ab sofort diesem Wahnsinn entziehen und keinerlei Impfungen mehr durchführen. Am kommenden Samstag werde ich mehr als 350 Patienten impfen, nur mal als Beispiel, wie viele Impfdosen benötigt werden.

SWR Aktuell: Wie reagieren die Patienten auf die Limitierung von BioNTech?

Die Patienten sind ebenso schockiert von der politischen Entscheidung. Wir werden überrannt von Anfragen bezüglich der Wirksamkeit und Sicherheit von Moderna. Wir können, weil wir ja keine Erfahrung damit haben, aber immer nur auf die Daten der Ständigen Impfkommission (STIKO) verweisen. Viele Fragen erreichen uns, ob es trotz der neuerlichen Entscheidung beim versprochenen Impfstoff bleibt, was natürlich wieder zu einer Mehrbelastung unserer Mitarbeiterinnen führt. Gott sei Dank hat unsere Praxis vorgeplant. Noch haben wir genügend BioNTech-Impfstoff.