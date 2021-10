"Das Virus ist da und wir werden es nicht wieder los."

In der Region Trier gibt es nach Angaben der Gesundheitsämter bereits mehrere hundert Impfdurchbrüche. Doch ist das ein Grund zur Besorgnis? Wir haben einen Experten für Infektionskrankheiten gefragt.

Die gute Nachricht: Die meisten Impfdurchbrüche verlaufen mild. Dennoch gibt es Ausnahmen. Das bestätigt auch Dr. Sebastian Gregor vom Klinikum Idar-Oberstein.

Dr. med. Sebastian Gregor ist Chefarzt am Klinikum Idar-Oberstein. Er ist unter anderem der Leiter der Onkologischen Ambulanz, Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie und Medikamentöse Tumortherapie. SWR Jana Hausmann

SWR Aktuell: Herr Gregor, wie viele Corona-Patienten werden derzeit am Klinikum Idar-Oberstein behandelt?

Dr. Sebastian Gregor: Derzeit behandeln wir fünf Patienten stationär, davon muss ein Patient auf der Intensivstation beatmet werden, weil er eine zu starke Lungenentzündung hat. Die anderen vier werden auf der Isolationsstation behandelt. Sie alle haben Luftnot, Husten und sehr starke Schwäche, sodass sie alle so zu Hause nicht mehr zurechtkommen. Das Jüngste ist ein kleines Baby, was im Moment einfach eine sehr starke Erkältungssymptomatik zeigt. Und deswegen ist die Mutter, weil es eben so ein Neugeborenes war, sicherheitshalber hierhergekommen.

Darlene Güttschler und Jana Müller (v.l.n.r.) sind Krankenschwestern am Klinikum Idar-Oberstein. Bei ihrer Arbeit auf der Isolierstation, auf der derzeit die Corona-Patienten behandelt werden, müssen sie bei jedem Patientenkontakt besondere Schutzkleidung tragen. SWR

SWR Aktuell: Wie viele ihrer Corona-Patienten sind im Durchschnitt ungeimpft?

Dr. Sebastian Gregor: Zwei Drittel sind ungeimpft. Wir haben bei den Geimpften kaum Menschen, die entsprechende Corona-Symptome haben. Bei den meisten "Impfdurchbrüchen" haben wir die Patienten wegen etwas ganz anderem im Krankenhaus aufgenommen. Zum Beispiel weil sie einen Knochenbruch, eine Thrombose oder ein anderes medizinisches Problem haben. Da entdecken wir Corona zufällig, weil wir einfach bei jedem Patienten routinemäßig einen PCR-Abstrich machen. Und da ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir Corona-Fälle finden, die sonst vielleicht gar nicht aufgefallen wären.

"Das Virus ist da und wir werden es nicht wieder los."

Noch mal zum Verständnis: Das Virus ist da, schwirrt in unserem Alltag herum und das werden wir auch nicht wieder so los. Es ist ein klassischer Viruserreger, der sich oben in den Atemwegen ansiedelt, egal ob wir geimpft sind oder nicht. Die Impfung baut keine Mauer auf, an unserem Rachen oder in der Nase. Sie schützt nur unseren Körper und sensibilisiert unser Immunsystem, sofort gegen diesen Eindringling vorzugehen. Das heißt, wenn ich systematisch viele Leute permanent mit PCR-Abstrichen teste, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann jemanden finde, der zufällig Corona hat. Die allermeisten werden aber zum Glück überhaupt nicht krank.

SWR Aktuell: Impfdurchbrüche sind also kein Problem?

Dr. Sebastian Gregor: Nein, in den meisten Fällen nicht. Eine Einschränkung muss man sicherlich bei sehr alten Menschen machen, bei denen die Impfung schon eine Zeit lang zurückliegt oder bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. In diesen Fällen ist es umso wichtiger nachzuimpfen, damit die keine Symptome kriegen. Auch bei medizinischem Personal, das ein hohes Risiko hat, mit Covid in Kontakt zu kommen, macht eine dritte Impfung Sinn. Ich glaube, als junger Mensch beziehungsweise als Mensch mit einem guten Immunsystem kann man mit der Nachimpfung noch warten. Ich könnte mir aber vorstellen, das das vielleicht aber auch turnusgemäß alle zwölf Monate wie eine Grippe-Auffrischung notwendig oder sinnvoll wird.

SWR Aktuell: Dennoch ist man doch auch trotz Impfung noch ansteckend?

Dr. Sebastian Gregor: Ja und Nein. Diese Diskussion gibt es schon lange, ob ich ansteckend bin. Wenn fast alle Menschen geimpft wären, wäre es egal, ob das Virus noch herumschwirrt und ob ich das in meinem Rachen habe oder nicht, weil ich mit hoher Wahrscheinlichkeit meinem Gegenüber damit nichts anhaben kann. Das ist aber leider unwahrscheinlich. Es ist allzu menschlich, dass ich einen gewissen Anteil von Personen habe, die nicht geimpft sind, die aber vielleicht aber auch eine schlechtere Immunreaktion auf die Impfung zeigen, als es zum Beispiel andere tun. Und damit besteht natürlich einfach ein größeres Risiko, dass Leute immer noch krank werden.

SWR Aktuell: Wir gehen auf den Winter zu, neben den jahreszeitbedingten Atemwegserkrankungen steigen aber weiter die Corona-Infektionszahlen. Was können wir tun, um die Zahl der Neuinfektionen zu reduzieren?

Dr. Sebastian Gregor: Weiterimpfen und Maske tragen. Ich glaube, dass wir im öffentlichen Raum auch in den Schulen und in anderen Arbeitsbereichen, wo viele Menschen zusammenarbeiten, wo ich eine heterogene Gruppe von Geimpften, Genesenen und Nicht-Geimpften habe, die Maske weitertragen sollten. Gerade wenn wir uns mehr in Innenräumen aufhalten werden, als wir es im Sommer tun. Und ich glaube, dass man keine Impfkampagne und kein Impfaufruf auslassen darf, um zu vermitteln, dass die Impfung eine gute und sichere Maßnahme ist, um auch die Zögerlichen und die Bequemen zu überzeugen.

"Ich hoffe, dass die Entscheidung wiederkommt, dass an den Schulen über den Winter das Tragen von Masken aufrechterhalten wird. Ich glaube, dass uns das einfach schützt."

Die Schwelle zur Spritze sollte ganz klein gehalten werden, deshalb sollten auch diese Impfbusse am besten noch ausgebaut werden und immer weiterfahren, um allen, die jetzt vorm Winter noch nicht geimpft sind, die Möglichkeit zu geben, sich impfen zu lassen und die Leute aufzuklären und auch ein Gehör zu schenken, warum sie sich nicht impfen lassen wollen. Viele Sorgen sind manchmal irrational, viele sind auch unberechtigt, andere sind vielleicht berechtigt, und dafür brauchen wir ein Gehör. Ich glaube, wir dürfen diese Menschen nicht verunglimpfen. Dafür gibt es ja gar keinen Grund, sondern wir müssen sie an die Hand nehmen.

SWR Aktuell: Im Winter gibt es erfahrungsgemäß auch die Grippe. Wie groß wird das Problem?

Dr. Sebastian Gregor: Influenza spielte vergangenes Jahr bei den Hausärzten und auch bei uns im Krankenhaus überhaupt gar keine Rolle. Ich glaube, wir hatten in der letzten Saison etwa eins bis zwei Influenzafälle. Das ist de facto nichts. Jetzt werden die Masken weniger getragen und die Leute haben wieder mehr Kontakte, da könnte es natürlich sein, dass so eine Virusinfektion für unseren Körper etwas empfindlicher abläuft. Deshalb kann ich auch hier eigentlich nur empfehlen: Wer sich unsicher fühlt, sollte eine Grippe-Impfung machen lassen. Mindestens aber die Menschen, die über 60 und 65 Jahre alt sind und medizinisches Personal.

SWR Aktuell: Wie lange sind Ihrer Meinung nach Abstands-und Hygieneregeln und vor allem auch die Maske noch notwendig?

Dr. Sebastian Gregror: Es kann natürlich sein, dass ich sage: Mensch, im nächsten Frühling, wenn es wieder wärmer wird und die Knospen aufgehen und wir rausgehen, wird alles wieder besser. Aber vielleicht haben wir bis dahin wieder eine neue Corona-Variante, die uns schon wieder in den Wahnsinn treibt und die dazu führt, dass wir weiter Maske tragen müssen. Das glaube ich zwar nicht ganz, aber so ein bisschen Unsicherheit schwingt immer mit. Ich hätte auch gerne wieder den Normalzustand. Vielleicht haben wir einfach in vier Monaten einen anderen Impfstatus, der es dann wirklich erlaubt, im Frühjahr die Maßnahmen, die jetzt noch ihre Gültigkeit haben, fallen zu lassen.

SWR Aktuell: Die Corona-Pandemie dauert bereits eineinhalb Jahre. Wie sehr hat die ganze Situation Ärzte und Pflegepersonal belastet?

Dr. Sebastian Gregor: Sehr, weil das eine neue Erfahrung für uns war. Gerade in der zweiten und dritten Welle kamen sehr viele, teilweise sehr alte Patienten zu uns. Darunter waren schon sehr viele sterbenskranke Menschen, die es dann einfach nicht überlebt haben. Und manchmal kam das sehr, sehr geballt. Das war neu. Wenn man Tumorpatienten betreut, auch unheilbare Tumorpatienten, dann kennt man das und man weiß auch mit dem Versterben umzugehen und hat seine Mechanismen auch innerhalb des Teams darüber, sich zu unterhalten. Aber bei Corona war das etwas anderes.

"Teilweise sind mehr als zwei oder drei Leute pro Tag gestorben. Diese geballte Menge an schwerkranken Menschen und Todesfällen ist schwer."

Dazu kam die Sorge, sich selbst mit dem Coronavirus anzustecken. Wir hatten eine große Menge an Mitarbeitern, bei denen das der Fall war und die auch durchaus sehr krank waren. Und da kam das Gefühl der Unberechenbarkeit. Gehöre ich zu jemandem, der vielleicht schon ein Risikofaktor hat und deswegen einen schweren Verlauf hat? Oder betrifft es mich fast gar nicht? Diese Fragen konnten wir im ersten dreiviertel Jahr der Pandemie gar nicht beantworten, weil man da noch viel weniger wusste als heute. Das fand ich kompliziert.

Das Klinikum Idar-Oberstein wird im kommenden Jahr 50 Jahre alt. SWR Jana Hausmann

SWR Aktuell: Wie bereitet sich das Klinikum Idar-Oberstein auf den Winter vor?

Dr. Sebastian Gregor: Wir halten die Besetzung unserer Isolier- und Coronastation aufrecht, um gerüstet zu sein. Solange wir es nicht brauchen, können verschiedene Arbeitskräfte ja auch woanders eingesetzt werden, aber sie können eben auch in Nullkommanix wieder zusammengerufen werden, wenn es ernst wird. Das ist mir nicht bange davor. Und ich glaube, wenn es so heftig käme, dass wirklich viele Menschen Hilfe brauchen, dann glaube ich auch, dass bei den Teams, die wir haben, immer wieder die Bereitschaft da ist zu sagen, es ist halt jetzt ganz fürchterlich, die Situation, aber jetzt müssen wir halt da wieder durch. Und dann macht man das eben auch zusammen.