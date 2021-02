Die Kita in Arzfeld im Eifelkreis Bitburg-Prüm, die wegen eines Rattenbefalls geschlossen werden musste, ist seit heute wieder geöffnet. Wie der Träger, die Kita GmbH, dem SWR mitteilte, wurden alle Rattenspuren beseitigt und die Räume vollständig desinfiziert. In der letzten Januarwoche waren Kotspuren einer Ratte entdeckt worden und ein hinzugezogener Experte fing daraufhin eine Jungratte, sagte Arzfelds Ortsbürgermeister Walter Heinisch dem SWR. Nach Angaben der Kita GmbH bestand seit dem 4. Februar eine Notbetreuung für die Kinder in der angrenzenden Schulturnhalle. Da die Ratte vermutlich durch ein angenagtes Abflussrohr in die Küche gelangte, sei dies umgehend repariert worden. Außerdem sei die Küche abgebaut worden, um die gründliche Reinigung und Desinfektion der gesamten Kita sicherzustellen. Am Freitag haben laut Kita GmbH Vertreter des Gesundheitsamts die Kita in Arzfeld noch einmal abschließend aufgesucht.