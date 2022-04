Abfallzweckverband warnt vor Plastiktüten im Biomüll

Der Abfallzweckverband für die Region Trier (ART) warnt vor immer mehr Plastiktüten im Bioabfall. Eine Sprecherin teilte mit, dass in Plastik verpackte Lebensmittel oder auch Plastiktüten den Gärprozess stören würden. Das betreffe auch Plastiktüten, die laut Herstellerangaben kompostierbar sind – wie solche aus Maismehl. Diese Tüten würden in den Biogasanlagen nicht lange genug bleiben, um zu verrotten. Sie müssten aufwändig aussortiert werden, manche würden dennoch nach dem Gären in den Biogasanlagen auf Feldern landen. Verpackte Lebensmittel sollten daher ausgepackt werden, bevor sie in den Biomüll kommen. Möglich sei auch, den Bioabfall in Papiertüten oder auch in Zeitungspapier in den Biomüll-Container zu bringen. Papier verrotte schnell genug.