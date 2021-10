ART-Versammlung Region Trier empfiehlt höhere Müllgebühren

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier, ART, hat in seiner gestrigen Versammlung einstimmig eine Gebührenerhöhung empfohlen. Ab dem 1.1.2022 sollen die Kosten für die Müllentsorgung in der Region durchschnittlich um drei Prozent steigen.

Aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm gibt es zudem laut Verbandsvorsteher Gregor Eibes das Signal, die Jahresgrundgebühr und die Gebühr für die 240-Liter-Behälter um fünf Prozent zu erhöhen. Eibes begründet die Erhöhung mit der Vorschaukalkulation für das kommende Jahr. Außerdem sollen die Kosten bis 2025 stückweise angeglichen werden, sodass die Entsorgung dann im gesamten Gebiet des ART das Gleiche kostet. Die gestrige Empfehlung muss in der nächsten Verbandsversammlung noch beschlossen und außerdem in den Kreistagen und dem Trierer Stadtrat bestätigt werden.