Der Abfallverband Region Trier ART investiert in den kommenden fünf Jahren mehr als 100 Millionen Euro. Das hat der Verband in seiner Sitzung am Donnerstagabend beschlossen.

Vor allem soll in die Technik zur Nachsortierung von Müll investiert werden, um die Recyclingquote zu steigern. In Mertesdorf wird ein neues Betriebsgelände gebaut. In Wittlich, Konz und Morbach entstehen Wertstoffhöfe. Außerdem werden die Serviceleistungen für die Kunden digitalisiert. In Zukunft kann man dann individuell Leerungsdaten abrufen, Abholtermine buchen und Gebührenbescheide einsehen. Die ART ist für 530 000 Menschen in vier Landkreisen und der Stadt Trier zuständig. Die Gebühren steigen ab Januar um durchschnittlich 2 Euro 40 pro Person und Jahr, teilte der Abfallverband mit.