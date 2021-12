ART beschließt Gebührenerhöhung Müll - außer für Vulkaneifel

Der Abfallzweckverband Region Trier, ART, hat in seiner gestrigen Versammlung einstimmig eine Gebührenerhöhung beschlossen. Ab dem 1.1.2022 sollen die Kosten für die Müllentsorgung im Verbandsgebiet durchschnittlich um drei Prozent steigen - allerdings nicht im Kreis Vulkaneifel. Die Landrätin der Vulkaneifel, Julia Gieseking, beantragte, ihren Kreis bei der Gebührenerhöhung zunächst auszunehmen. Im kommenden Jahr müssten die Gebühren dort ohnehin neu diskutiert werden: Dann wird in einem Bürgerentscheid abgestimmt, ob Biomüll über die Tonne oder weiterhin über Container entsorgt werden soll. Dem Antrag stimmte die Versammlung zwar zu, kritisierte aber auch, dass so ein gemeinsames Wirtschaften erschwert werde. Die Verbandsversammlung hatte die neue Gebührenerhöhung in ihrer vergangenen Sitzung empfohlen und mit der Kalkulation für das kommende Jahr begründet. Die Kreistage und der Trierer Stadtrat müssen die Erhöhung noch bestätigen.