Die Molkerei Arla mit einem Standort in Pronsfeld in der Eifel hat ihren

Umsatz im ersten Halbjahr dieses Jahres um 2,8 Prozent gesteigert. Wie

der Konzern mitteilt, stieg sein Gesamtumsatz auf 5,4 Milliarden Euro.

REP Grund sei, dass im Einzelhandel mehr Markenprodukte der Molkereien

verkauft worden seien, in Deutschland, Europa und vor allem

international. Weil während der Corona-Pandemie mehr zu Hause gekocht

werde, habe Arla durch den Verkauf von Milch im Einzelhandel Verluste in

der Gastronomie ausgleichen können. Die 1.700 angeschlossenen Landwirte

hätten ohne Unterbrechung Milch liefern können. Eines der beiden großen

deutschen Milchwerke von Arla steht in Pronsfeld in der Eifel. Dort

arbeiten nach Angaben des Unternehmens mehr als 1.000 Menschen.