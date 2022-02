Arla steigert Jahresumsatz erneut

Die Molkereigenossenschaft Arla mit einem Sitz in Pronsfeld in der Eifel hat ihren Umsatz im Jahr 2021 erneut gesteigert. Wie das Unternehmen mitteilte, stieg der Gesamtumsatz um 5,6 Prozent. Drei Prozent des Umsatzes mache der Gewinn aus. Gründe seien höhere Verkaufspreise und dass größere Mengen an Milchprodukten vor allem an Privathaushalte verkauft worden seien. Nach dem Ende des Lockdowns 2021 seien die Menschen weniger zu Hause gewesen und die Nachfrage habe in Deutschland und auch international geschwankt. Als die Gastronomie wieder öffnen konnte, sei aber auch hier der Umsatz wieder gestiegen. Für die Landwirte der Genossenschaft war das Jahr nach Angaben von Arla wegen steigender Kosten herausfordernd. Das Unternehmen habe daher beschlossen, den Landwirten jährlich 1,5 statt einen Cent pro Kilo Milch nachzuzahlen. Das solle auch für die Zukunft gelten, sofern der Gewinn mindestens 2,8 Prozent des Umsatzes ausmache.