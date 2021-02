Die Großmolkerei Arla sieht die Fertigstellung eines Trockenturms zur Milchpulverproduktion am Standort in Pronsfeld in der Eifel als eine der wichtigsten Investitionen in diesem Jahr. Das teilte die Geschäftsleitung des Konzerns mit. Dieses Jahr sei eine Herausforderung, denn die Coronapandemie wirke sich auf den globalen Milchmarkt aus. 2020 hätten die Privathaushalte mehr Milchprodukte verbraucht als zuvor. In Hotels und Gastronomie habe es wegen der Schließungen deutlich weniger Nachfrage gegeben. Arla setze weiter auf Nachhaltigkeit. 90 Prozent seiner deutschen Milchlieferanten hätten die Treibhausgasemissionen bei der Milchproduktion reduziert.