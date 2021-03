Die Molkereigenossenschaft Arla mit einem Werk in Pronsfeld in der Eifel wird ihren Bauern rund 1,8 Cent pro Kilo der 2020 gelieferten Milch nachzahlen. Wie das Unternehmen mitteilt, hat gestern die Vertreterversammlung dem entsprechenden Vorschlag des Aufsichtsrats zugestimmt. Den Angaben zufolge werden nun 264 Millionen Euro an Landwirte in ganz Europa ausgezahlt. Noch im November hatte Arla höhere Milchpreise abgelehnt, Anfang Februar dann aber einen Umsatzanstieg um fast 8 Prozent vermeldet, der die Nachzahlung möglich mache.