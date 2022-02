Arla zahlt Milchbauern 1,6 Cent pro Kilo Milch nach

Die Molkereigenossenschaft Arla, die auch ein Werk in Pronsfeld in der Eifel hat, wird ihren Bauern rund 1,6 Cent pro Kilo der 2021 gelieferten Milch nachzahlen. Wie das Unternehmen mitteilt, hat gestern die Vertreterversammlung dem entsprechenden Vorschlag des Aufsichtsrats zugestimmt. Den Angaben zufolge werden nun 207 Millionen Euro an Landwirte in ganz Europa ausgezahlt, darunter 1.500 Milchbauern in Deutschland. Das Unternehmen hatte bereits kürzlich entschieden, seinen Bauern eine Nachzahlung von mindestens 1,5 Cent pro Kilo Milch zu garantieren, wenn der Gewinn dies zuließe. Die Arla hatte Anfang Februar für das Jahr 2021 einen Gewinn von 336 Millionen Euro mitgeteilt.