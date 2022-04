Architekturpreis Wein geht an Weingut Cantzheim an der Saar

Das Weingut und Gästehaus Cantzheim in Kanzem an der Saar hat am Abend einen der vier bundesweiten Architekturpreise Wein gewonnen.

Das barocke Gutshaus ist denkmalgerecht saniert . Zum Anwesen gehören außerdem ein Gästehaus und eine Orangerie für Veranstaltungen. Insgesamt waren zwölf Projekte und Betriebe für den Preis nominiert. Eine Anerkennung im Rahmen des Architekturpreises erhielt außerdem die Weinmanufaktur Van Volxem in Wiltingen an der Saar.