In Rittersdorf in der Eifel ist am Dienstagmorgen ein 27-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 10 Uhr zu dem Unfall in einem Betrieb für Erdbau und Recycling. Der junge Mann wurde so schwer verletzt, dass er vor Ort starb. Die Polizei ermittelt, auch die Gewerbeaufsicht wurde eingeschaltet.