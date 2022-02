26-Jähriger stirbt bei Unfall im Weinberg bei Serrig

In einem steilen Weinberg an der Saar hat es einen tödlichen Arbeitsunfall gegeben. Ein 26-jähriger Arbeiter starb in Serrig im Kreis Trier-Saarburg.

Der junge Mann arbeitete am Samstagmorgen mit einer Raupenmaschine in der Steillage der ehemaligen staatlichen Weinbaudomäne in Serrig. Die Raupe war mit einer Seilwinde an dem Anhänger einesTraktors gesichert, der oberhalb auf einem Wirtschaftsweg stand.

Traktor und Anhänger rutschen in Steillage ab

Aus ungeklärter Ursache hielten Traktor und Anhänger aber nicht stand, sondern gaben nach und rutschten in die Steillage. Wie die Polizei Saarburg mitteilte, stürzten Traktor, Anhänger und die Raupenmaschine bis in den Serriger Bach hinunter. Der 26-Jährige, der die Raupe fuhr, wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein anderer Arbeiter wurde leicht verletzt. Der Unfallhergang und die Ursache werden noch ermittelt.

Bergung dauert fast den ganzen Tag

Die Bergung der abgestürzten Fahrzeuge aus dem Bachbett dauerte bis in den späten Nachmittag.