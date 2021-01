Auf dem Arbeitsmarkt der Region Trier macht sich im Januar das Wintertief bemerkbar. Wie die Agentur für Arbeit mitteilte, sind in der Region Trier mehr als 12 500 Menschen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Quote von 4,3 Prozent.

Im Januar haben sich in der Region Trier 3300 Menschen neu arbeitslos gemeldet. Vor allem Beschäftigte im Gastgewerbe waren betroffen, aber auch im Dienstleistungsbereich gingen Arbeitsplätze verloren. Viele Unternehmen versuchten, ihre Mitarbeiter trotz der Coronakrise zu halten und nutzten die Möglichkeit der Kurzarbeit, so die Agentur für Arbeit. Es gebe in der Region in diesem Januar deutlich mehr Langzeitarbeitslose als noch vor einem Jahr. Trotz der Coronapandemie gebe es in der Region Trier viele offene Stellen, insgesamt fast 4000, fast alle für ausgebildete Fachkräfte.