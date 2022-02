Arbeitsmarkt Januar

Die Arbeitslosigkeit in der Region Trier ist im Januar leicht angestiegen. Insgesamt sind in diesem Jahr zum Jahresanfang fast 10 400 Menschen in der Region Trier arbeitslos gemeldet, das entspricht einer Quote von 3,5 Prozent. Für die letzten sechs Jahre ist das der niedrigste Wert in einem Januar, so die Agentur für Arbeit Trier.

Im Januar sei der Arbeitsmarkt immer stark von saisonalen Faktoren bestimmt, sagte Heribert Wilhelmi, der Leiter der Agentur für Arbeit Trier. Davon sei vor allem die Baubranche betroffen. Die Coronapandemie wirke sich noch in der Gastronomie und im Handel auf den Arbeitsmarkt aus, sonst aber kaum. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen sei mit fast 3200 nach wie vor hoch und verändere sich kaum. Aber auch die Zahl der offenen Stellen ist hoch, mit aktuell fast 5800 ist es ein neuer Spitzenwert für Januar. Mehr als drei Viertel der offenen Stellen sind für ausgebildete Fachkräfte und Spezialisten.