Der Arbeitsmarkt in der Region Trier hat sich im Februar leicht erholt. Wie die Agentur für Arbeit Trier mitteilte, waren im Februar etwa 12 500 Menschen arbeitslos gemeldet, das entspricht einer Quote von 4,2 Prozent. Mehr als 1000 offene Stellen wurden im Februar neu gemeldet. Gegenüber dem Januar sei das ein deutlicher Aufschwung, so die Agentur für Arbeit. Derzeit melde die Baubranche wieder viele offene Stellen. Aber auch die Hotel- und Gaststättenbetriebe hofften, bald wieder öffnen zu können. Trotzdem habe der Stellenmarkt noch nicht wieder das Niveau des Vorjahres erreicht, als es noch keine Einschränkungen durch die Coronakrise gab. In diesem Februar waren 1700 Menschen mehr arbeitslos gemeldet als vor einem Jahr, ein Anstieg um mehr als 16 Prozent.