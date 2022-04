Arbeitslosigkeit sinkt im März

Die Arbeitslosigkeit im März ist in der Region Trier gesunken und so niedrig wie zuletzt 2019. Das teilte die Agentur für Arbeit Trier mit. Der Arbeitsmarkt habe wieder das Niveau vor der Coronapandemie erreicht. 9.849 Menschen sind demnach aktuell arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote in der Region Trier liegt bei 3,4 Prozent. Es gibt laut Agentur für Arbeit Trier derzeit mehr als 6.000 offene Stellen. Vor allem in der Gastronomie werde Personal gesucht. Die aktuelle Arbeitsmarktstatistik bilde die Folgen des Kriegs in der Ukraine noch nicht ab, so die Arbeitsagentur. Geflüchtete aus der Ukraine, die in der Region Trier eine Arbeit suchten, wolle man unterstützen.