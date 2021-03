per Mail teilen

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Trier ist im November zurückgegangen. Wie die Agentur für Arbeit mitteilte, waren 11.310 Menschen arbeitslos, das sind gut 400 weniger als im Oktober. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,9 Prozent. Deutlich mehr Unternehmen in der Region Trier haben im November Kurzarbeit angemeldet - und zwar 579 Firmen. Im Oktober waren es 100 Betriebe. Agentur-Chef Heribert Wilhelmi sagte, Unternehmen sollten die Zeit der Kurzarbeit nutzen, um ihre Mitarbeiter zu qualifizieren. Dazu gebe es Förderangebote der Agentur für Arbeit. Insgesamt sehe er hoffnungsvolle Signale auf dem Arbeitsmarkt, so Wilhelmi. Die Aussicht auf einen Corona-Impfstoff sorge für Zuversicht bei den Unternehmen - viele Firmen seien auch bereit, ihr Personal zu halten.