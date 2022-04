per Mail teilen

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Trier hat sich im September deutlich reduziert. Nach Angaben der Agentur für Arbeit waren 9.999 Menschen ohne Job, das waren fast 900 weniger als im August. Die Arbeitslosenquote sank auf 3,4 Prozent. Die Agentur für Arbeit spricht von einer Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt. Zum dritten Mal in Folge gebe es in der Region Trier einen Rekordwert bei den gemeldeten Stellenangeboten. Aktuell seien fast 6.000 Stellen unbesetzt.