Arbeitslosenzahlen in der Region Trier zurückgegangen

Die Arbeitslosigkeit in der Region Trier ist im November um 2,8 Prozent zurückgegangen. Wie die Agentur für Arbeit Trier mitteilte, sind 9.364 Menschen arbeitslos gemeldet, das entspricht einer Quote von 3,2 Prozent. Von den zurückgehenden Arbeitslosenzahlen profitierten allerdings nicht alle Personengruppen - so die Arbeitsagentur. So hätten es beispielsweise Langzeitarbeitslose nach wie vor schwer, eine Beschäftigung zu finden. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen gehe nur langsam zurück. Wichtig sei - auch gerade angesichts des Fachkräftemangels - die Qualifikation Wer sich qualifiziere, für den halte die Agentur für Arbeit zahlreiche Unterstützungsangebote bereit.