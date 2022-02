Trierer Erzieherin klagt auf Teilzeitbeschäftigung

Eine Erzieherin wollte nach der Elternzeit wieder arbeiten. Der Arbeitgeber verwehrte ihr aber die gewünschten Arbeitszeiten. Jetzt klagt die Frau vor dem Arbeitsgericht Trier.

Seit 16 Jahren hatte die 43-jährige Erzieherin in Vollzeit für den Sozialdienst Katholischer Frauen in Trier gearbeitet. Dieser betreibt drei Kitas und die Notaufnahmeeinrichtung "Frauencafé Haltepunkt", an die sich vor allem obdachlose Frauen wenden können.

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes und der Elternzeit wollte die Alleinerziehende in Teilzeit in ihren Job in der Notaufnahmeeinrichtung zurückkehren. Um ihre Kinder in die Kita am Wohnort bringen und wieder abholen zu können, hätte sie gerne zwischen 8:45 Uhr und 15:15 Uhr in Trier gearbeitet.

Arbeitgeber verlangt Arbeit bis abends

Ihr Arbeitgeber habe ihr das aber verwehrt, so die Anwältin der Frau: Aus betrieblichen Gründen müsse die Frau bis 17 Uhr arbeiten. Die einzige verfügbare Teilzeitstelle sei zudem bereits besetzt.

Die Erzieherin sei auch bereit, in einer der anderen Einrichtungen des katholischen Trägers zu arbeiten. Aber auch dort sei keine Teilzeit möglich, es müsse bis 17 Uhr gearbeitet werden, berichtet die Anwältin.

Sozialdienst hatte Klägerin Angebot gemacht

Regina Bergmann, Geschäftsführerin des Sozialdienstes, begründet das so: Das Café "Haltepunkt" nehme obdachlose Frauen auf. Vormittags würden Sozialarbeiterinnen mit diesen Frauen gemeinsam Kontakt zu Behörden halten oder mit ihnen dort Termine wahrnehmen.

Nachmittags sei dann Zeit für lebenspraktische Themen: Gemeinsam werde Kaffee gekocht, die Wäsche gewaschen oder auch einmal ein Kuchen gebacken. Diese Aufgaben habe die Erzieherin jahrelang sehr gut wahrgenommen.

Damit sie die Arbeit im Café weiterhin bis 17 Uhr ausüben kann, habe man ihr angeboten, ihre beiden Kinder in einer trägereigenen Kita unterzubringen. So wären die Kinder der Frau direkt nebenan betreut worden und sie wäre nicht auf die Betreuungszeiten der bisherigen Kita angewiesen.

Erzieherin sei klassischer Teilzeitberuf

Das lehnte die Klägerin ab, weil ihre Kinder nicht aus der gewohnten Umgebung der Kita am Wohnort gerissen werden sollten. Ihre Anwältin, Margit Bastgen, hält die betrieblichen Gründe für vorgeschoben: "Es stimmt einfach nicht, dass Erzieherinnen den ganzen Tag arbeiten müssen. Das ist ein klassischer Teilzeitberuf und morgens ist die intensivste Zeit der Kinderbetreuung."

Laut Teilzeit- und Befristungsgesetz dürfte die Erzieherin ihre Arbeitszeit für die Dauer von fünf Jahren reduzieren. Deshalb klagt sie am Dienstag vor dem Arbeitsgericht Trier gegen ihren Arbeitgeber.

Von dem ist Anwältin Bastgen auch auf menschlicher Ebene enttäuscht. Der Sozialdienst katholischer Frauen verschreibe sich in seinem Leitbild einer modernen Arbeitswelt mit familienfreundlichen Arbeitszeiten. "Der Träger verpflichtetet sich darin besonders Alleinerziehenden. Da stimmt es traurig, dass das Handeln hier nicht zum eigenen Leitbild passt."

Sozialdienst hofft auf Einigung

Regina Bergmann vom Sozialdienst katholischer Frauen wünscht sich, dass die Erzieherin in ihren Job zurückkehrt: "Wir schätzen die Kollegin sehr. Sie hat über viele Jahre gute Arbeit geleistet." Es sei aber nicht immer einfach, die Waage zu halten zwischen den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und denen der Frauen, die diese betreuen.