Die Steinbachtalsperre in Zahlen

Die Wasserversorgung des Landkreises Birkenfeld verfügt nicht über genügend Grundwasser und versorgt sich deshalb aus der Steinbachtalsperre. Die 1,3 Kilometer lange und 36 Meter tiefe Talsperre liegt in einem Wasserschutzgebiet. Sie speichert bis zu 4,8 Millionen Kubikmeter Wasser. Dies entspricht in etwa 2.000 olympischen Schwimmbecken. Diese Menge an Wasser würden 1.400 Menschen im gesamten Leben verbrauchen.