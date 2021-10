App über jüdisches Leben vorgestellt

per Mail teilen

Eine neue App informiert ab sofort über jüdisches Leben in Trier. Die App wurde gestern von der Tourismus- und Marketing GmbH und der Stadt Trier vorgestellt. Die App „Jüdisches Leben Trier“ verfügt über eine Karte, die dem Nutzer 20 verschiedene Orte aufzeigt, die wichtige Stationen der jüdischen Vergangenheit und Gegenwart in Trier abbilden. Mit Fotos, Texten, Videos und Audiospuren werden diese Stationen erlebbar gemacht. Die Trierer App ist Teil des bundesweiten Projekts 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland.