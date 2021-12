Apotheker in Trier zu Impfung bereit - mit Bedenken

Viele Apotheker der Region Trier wären bereit, Impfungen gegen das Coronavirus anzubieten. Das hat eine SWR-Umfrage ergeben. Allerdings gibt es vonseiten der Apotheken auch Bedenken.

Um mehr Corona-Impfungen in Deutschland zu ermöglichen, fordern die Gesundheitsminister der Länder, dass künftig auch Apotheken mit einbezogen werden. Der Bund solle die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür schaffen, so der Vorsitzende der Ressortchefs, Klaus Holetsche. Über eine zeitlich befristete Ausnahmegenehmigung könnte das ermöglicht werden.

Aber können Apothekerinnen und Apotheker in Trier das überhaupt leisten? Der SWR hat mehrere Apotheken in der Region befragt.

Viele Betreiberinnen und Betreiber von Apotheken in der Region Trier würden Impfangebote in ihrer Apotheke gerne ermöglichen. Allerdings haben viele auch Sorge, ob Impfungen in Apotheken aktuell überhaupt umsetzbar sind. imago images imagebroker

Personalmangel in Trierer Apotheken

Ein Problem sei für einige Apotheken der Personalmangel. Alleine für das normale Geschäft werde personelle Verstärkung gebraucht, so die Betreiberin der Löwen-Apotheke in Trier, Elisabeth Schmiz. Durch Impfungen in Apotheken würde noch mehr Personal benötigt werden. Der Apotheker Jörg von Ehr erklärt außerdem, dass das Personal erst für Impfungen geschult werden müsse. Das brauche aber Zeit, bis solche Schulungen überhaupt angeboten werden können.

Die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Gabriele Regina Overwiening, sagte dem SWR:

"Man kann im Moment nicht sagen, wie viele Impfungen Apotheken bis zum Frühjahr stemmen können. Die Apothekenteams sind auch mit anderen pandemiebedingten Aufgaben ziemlich eingespannt."

Vorgaben für Impfungen in Apotheken

Ein weiteres Problem sehen viele Apotheken in den Vorgaben für Impfungen in Apotheken. In Modellprojekten zur Grippeimpfung in Apotheken wurden beispielsweise abgetrennte und sterile Räume verlangt. In den Trierer Apotheken sei das aber fast nicht umsetzbar, weil zu wenig Fläche zur Verfügung steht.

Landesapothekerverband: "Können bei der Bewältigung helfen"

Die Haltung des Landesapothekerverbands (LAV) zur Impfung in Apotheken ist deutlich. Petra Engel-Djabarian, Sprecherin des Landesapothekerverbands (LAV), sieht die Apotheken auf jeden Fall in der Lage, beim Impffortschritt zu helfen: