Handwerkliche Apfelweinkultur in deutscher Kulturerbe-Liste

Die Apfelweinkultur ist in die Liste des Immateriellen Kulturerbes in Deutschland aufgenommen worden. Die handwerkliche Apfelweinkultur verbinde Fertigkeiten um die Bewirtschaftung von Streuobstwiesen mit Wissen und Können der Apfelweinherstellung und den dazugehörigen Bräuchen, teilte die Deutsche Unesco-Kommission in Bonn mit.

Das hat aber nichts mit dem Apfelweingetränk Viez zu tun, das in der Region Trier und im Saarland produziert wird. Das hat der stellvertretende Pressesprecher der Deutschen Unesco-Kommission bestätigt. Die Viez-Bruderschaft aus Trier hat ebenfalls eine Initiative gestartet, um den Viez von der Unesco als Immaterielles Kulturerbe anerkennen zu lassen. Dieser Antrag wurde am 12. Oktober 2021 beim Land Rheinland-Pfalz eingereicht.